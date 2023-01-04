和勤精機去年營收25.39億元年減3.98% 車用產品出貨續成長

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公告 2022 年 12 月營收 2.06 億元，月增 3.52%；2022 全年營收 25.39 億元，年減 3.98%。和勤精機指出，2022 年經歷中國大陸封控、全球電子產業庫存調整的衝擊，和勤仍然在汽車零件及新產品出貨成長的貢獻下，全年營收維持在接近歷史新高水準。

和勤精機 2022 年第四季營收 5.87 億元，季減 3.32%，年減 15.31%。和勤精機預期 2023 年汽車產業回溫、電子產業庫存去化告段落，和勤營運將回到成長軌道。

和勤 2022 年 12 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.69 億元，占比 81.95%、硬碟機構件（VCM Plate）2100 萬元，占比 10.40%。汽車零件出貨旺季，公司備有足夠的庫存因應，克服解封初期的確診潮，汽車零件 12 月營收保持月增表現；硬碟零件預期今年第二季將恢復正常出貨。

和勤主管指出，和勤近年與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，爭取更多零件品項以及日、韓系車廠零件訂單，新能源車零件也與美系電動車大廠及中國各大品牌車廠同步成長，即使 2022 年汽車產業遭遇晶片荒、中國大陸封控的影響，和勤全年車用零件營收還是創下歷年新高，在汽車產業的晶片荒完全解除後，今年各大品牌車廠的出貨將回復正常水準，加上新能源車發動機的定子、轉子零件逐漸放量，車用零件營收再創新高可期。

和勤主管指出，和勤非車用領域的高毛利量產件出貨也在 2022 年大幅成長，包括建築工程結構件、感測器零件、電池殼組等新產品對營收貢獻大增，淡化硬碟業務的影響。今年首季陸續還會有軍警零件等新產品量產，硬碟零件也將於第二季恢復正常出貨，和勤還將積極往先進領域的電子機構件轉型，包括半導體產業、散熱系統、傳感器等領域，開拓硬碟之外的高階電子零件市場。

和勤 2022 年前三季稅後純益爲 5892 萬元，每股純益爲 0.72 元。