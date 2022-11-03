和勤精機10月營收1.84億元 電動車、綠能零件持續成長

和勤精機董事長黃亦翔。(圖：和勤提供)
和勤精機董事長黃亦翔。(圖：和勤提供)

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (3) 日公告 10 月營收達 1.84 億元，月減 3.04%，年減 12.37%， 前 10 月營收 21.33 億元，年減 1.09%，和勤表示，今年以來多項新產品增量，緩解部分車廠以及電子產業鏈受景氣波動影響，營收表現持穩在歷年高檔。

和勤主管指出，10 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.59 億元，占比 86.27% 最高，硬碟（HDD) 零組件營收 918 萬元，占比 4.99%。汽車零件中受惠美系電動車大廠剎車零件、建築工程用結構件等新品增量，汽車零件保持旺季水準；硬碟相關在 Seagate、WD 等硬碟機大廠嚴控產出與庫存的政策下，零件出貨仍受壓縮，待客戶庫存修正告段落，出貨將可回復正常。

和勤主管指出，中國車市近年接連受晶片缺貨、景氣波動影響，各廠牌汽車銷售情況與往年相比出現較大波動，和勤的客戶分散且持續有新產品訂單，今年以來即使有部分車廠訂單不如預期，也能由新品訂單填補。雖然車市前景仍未明朗，但中國每年仍有 2500 萬輛銷售規模，且新能源車銷售保持倍數成長，和勤目前車用零件最大客戶美系電動車大廠訂單穩定成長，剎車零件也持續增量中。

和勤明年新產品重點聚焦新能源車零件，包括發動機定子、轉子零件，均可望在 2023 年放量出貨。

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