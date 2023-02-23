ChatGPT怎麼用？透過寫報告、程式範例 讓你快速掌握人工智能對話技巧

OpenAI 推出的 AI 聊天機器人 ChatGPT 爆紅，主要是因其用途十分廣泛，並且能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話一般，先前我們介紹完 ChatGPT 的原理後，本篇就來詳細討論 ChatGPT 的實際應用場景與案例運用分享。

一、ChatGPT 的原理

ChatGPT 是使用基於 GPT-3.5 架構大型語言模型，主要是透過機器學習中的「強化學習」進行訓練，並透過人類回饋來增強學習最佳化對話模式，完成複雜的自然語言處理 (NLP)。

再不斷的學習下就會讓對話過程很有真實感，更多說明與概念股，可以看 : ChatGPT 是什麼? 史上最快破億用戶的機器人

二、ChatGPT 11 大功能 38 種應用場景

目前仍然處預覽研究階段 (資料僅到 2021 年以前)，服務完全免費，但前面有提到該模型會透過人類回饋來增強對話模式，因此使用者輸入內容有可能也是同步協助 OpenAI 訓練模型，這同時也表示，倘若資訊來源有誤，得到的答案就不見得會是完全正確。

經過大量使用後， ChatGPT 主要有 11 大功能與 38 種應用場景

包含寫報告、資料整理、自傳、程式開發、知識學習、英文學習、工作生產力、寫作幫手、日常生活、有趣好玩及角色扮演。

幾乎所有功能都相當貼近我們日常，值得注意的是，提供程式開發的功能也讓非資工出身的人與程式距離不再遙遠，當然近期也衍生出許多爭議，比如說許多人會用 GPT 寫學校報告或者是利用它寫文章來做投稿，到底他們是如何運用的？一起來看看吧 ！接下來我們利用前陣子網路流傳的 ChatGPT 指令大全 以寫報告、寫程式兩個場景為例。

三、寫報告、寫程式實際案例

1. 寫報告

「寫出一篇有關＿＿＿的研究報告，報告須引述＿＿＿，並引用＿＿＿的觀點。」

指令範本：寫出一篇有關 ChatGPT 的 200 字報告，報告須引述最新研究並使用專家觀點

透過報告範例，可以知道它對於字數的拿捏還不夠精準，但確實可以協助我們提高效率。

不過根據報導，透過 GPT 寫的報告並非不能分辨，因此拿來寫論文或投稿小說就要多加注意囉！

2. 寫程式指令

你現在是個＿＿專家，請幫我用＿＿＿寫一個函式，它需要做到＿＿功能。

此時 GPT 就有以下三步驟，分別是程式碼、使用示例以及輸出結果

指令範本：你現在是個 Python 專家，請幫我用 Python 寫一個函式，它要能計算出股票技術線圖的均線，包含 5 日線、10 日線、20 日線。

(1) 程式碼

(2) 使用示例

在使用示例中，由於示範資料的 data 中 date 是日期，close 則是收盤價，皆有 5 筆，因此在這個範例中，10 日線與 20 日線會因為無資料數據而無法計算。

(3) 輸出結果

輸出結果是 12，在 Colse 中的資料數據為 [10.0,11.0,12.0,13.0,14.0] 其平均結果確實是 12，因此利用 GPT 來撰寫程式是可行的。

但需要注意的是，在 GPT 簡介中有提到「AI 就是透過蒐集數據、分析資料、給出答案，得到反饋並調整錯誤，簡而言之就是持續透過機器學習 Trial and Error 並優化。」

因此設計程式邏輯可能也會成為 GPT 資料庫的數據，所以若邏輯內容具含金量或高度客製化，可能就不是那麼適合使用囉。(延伸閱讀:ChatGPT 是什麼?)

總結來說，ChatGPT 的問世無疑是人工智慧領域的一大躍進。

科技的浪潮下，時刻保持學習就是持續進步的關鍵。

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