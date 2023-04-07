台中城市發展首看新興重劃區 高綠覆低建蔽磁吸質感自住客

台中市政府目標要打造台中成為國際化城市，市長盧秀燕更宣示任期內三大硬體建設要動工、完工，那就是綠美圖、國際會展中心、台中巨蛋體育館，這三大台中重要建設都集中在北屯水湳經貿園區、14 期重劃區，足見城市的發展，新興重劃區至關重要。

329 檔期中台灣估千億案量 14 期重劃區最火熱

今年房市 329 檔期，全台房產趨勢已全面回歸自住市場，儘管平均地權條例上路在即，品牌建商依舊秉持穩健開發步伐推案，以台中市為例，估計就有約 58 個案進場，總銷上看千億元，購屋熱區首推 14 期重劃區，重量級建商如豐邑機構、國泰建設、惠宇建設都搶進插旗。

中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成觀察，自住客購屋趨勢，舊換新、小換大、換環境，往新興重劃區集中已是正在進行式，再加上平均地權條例的實施，投資客比例已降到最低，他也提到，房價是一種習慣與適應，「回頭看總覺得過去房價很便宜」，但台中市持續發展，產業、交通都帶動城市人口的平均收入往上，房價趨勢預料仍是穩健向上成長，城市發展與未來不可限量。

自住客最愛住在公園裡 高綠覆重劃區好吸睛

台中市新興重劃區都擁有高綠覆、低建蔽率的趨勢，也是深具國際感的關鍵，謝坤成形容，每棟建築物都像是一座小公園，連結再一起成為綠廊、綠帶，再加上重劃區原有的公園綠地，宛如公園裡的住宅群，「這在 14 期重劃區內尤其明顯。」

房產市場少了投資客，多了更多悠閒看屋的自住族群，品牌建商也紛紛端出優質建案規劃吸引質感購屋族，如豐邑機構 14 期重劃區新案「豐穗」，找來有建築界大師級人物劉偉彥建築師設計、景觀大師許富居操刀，基地面積 875.41 坪、建蔽率僅 28.94％，全案僅 58 戶住家，建材配備有 STOSA 廚具、TOTO 衛浴、空氣凈流系統等，全依自住客需求細心規劃。

豐邑機構新案切入市場產品真空帶 高資產換屋族密切關注

「豐穗」現場專案經理洪國棟指出，14 期區域地價持續高檔，估計未來推案因高總價客戶群較為稀少及受限 4000 萬房貸限制，建設公司產品規劃都會盡量壓低在 45 坪以下，而「豐穗」坪數規劃 51 坪、61 坪均質 3 房，反而巧妙切入市場產品真空帶。

以「豐穗」所在的仁平段為例，土地行情最高價已來到每坪 86 萬元，豐邑機構為讓購屋族感受使用空間最多，該案樑柱外推室內最大化、一層四併、三面採光、全室開窗等優勢，提供購屋族不只高坪效，且住起來最舒適的環境，全案垂直綠化，三陽台、雙主臥，主攻高端換屋客，市面上少見設計，更增添建案價值感與珍稀程度。

14 期重劃區區域空拍全景。(圖: 業者提供)

水湳生態公園是 14 期重劃區內重要綠帶。(圖: 業者提供)