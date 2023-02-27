遠傳前進MWC 2023 展台灣5G實力

2023 世界行動通訊大會 (MWC) 於西班牙巴塞隆納盛大登場，睽違三年重啟全實體展出，展現通訊界豐沛的活力，遠傳 (4904-TW) 總座井琪也親率經營團隊出席通訊業界的盛會。

遠傳與愛立信攜手端出最新 5G 創新應用，吸引參觀者目光。其中「AI 節能網路應用」，可節省最高 46% 基地台能耗，目前已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手。

此外，全台第一個 5G SA 結合網路切片商用案例「5G 智慧巡邏車」也同步亮相，這也是全球第一個 5G SA 網路切片的智慧警政應用，開啟公共服務發展的新紀元。

遠傳電信總經理井琪表示，今年 MWC 呈現出通訊界旺盛的研發能量，探討如何增進 5G 技術並加速向 B5G、6G 和更高效網路表現發展，協助各產業開創嶄新價值。

遠傳 5G 創新與永續發展並重，透過結合愛立信領先全球的網路技術，在持續優化 5G 網路體驗的同時也能降低能源使用，合力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展。

遠傳在 MWC 展期將與多家國際頂尖科技大廠、電信業巨擘深度交流，展現台灣 5G 世界級的實力，更將持續結盟全球重量級伙伴，擴大遠傳電信本業和新經濟布局。

另外，遠傳與國際伙伴愛立信合作密切，日前更簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路 MOU」，插旗下一代技術發展。台灣愛立信總經理周大企表示，隨著 5G 為社會帶來更多創新可能，具備節能、未來性的 5G 產品組合，帶來的效益也越加明顯，愛立信將持續精進網路現代化、智慧化網路營運、整體網路規畫三大面向，透過與遠傳深度合作，共同為大眾帶來更可靠、優質且節能的高品質網路體驗。

根據愛立信的研究，行動網路的整體能源使用中，無線接取網 (RAN) 能耗占比高達 75%，因此提升其能源效率、同時兼顧網路表現，是全球電信大廠邁向淨零碳排的關鍵課題。

遠傳與愛立信攜手合作，首次展出最新黑科技「AI 節能網路應用」，可自動監測各站點細胞 (cells) 的節能狀況、預測網路流量，並透過智慧演算法決定節能模式。目前已成功完成測試，在不影響用戶體驗、且沒有任何人工干預的前提下，平均節省 25% 能耗、部分時段更可節省高達 46% 能耗，是打造綠色網路的關鍵應用。

此外，遠傳與愛立信聯手展示「5G 智慧巡邏車」也讓參觀的產官學界專業人士給予高度評價，這不僅是全台第一個 5G SA 結合網路切片商用案例、更是全球第一個 5G SA 網路切片的智慧警政應用，開啟公共服務新紀元。

透過 5G 高速傳輸影像、AI 辨識，能短時間識別贓車，並發出即時告警。目前已與高雄市警察局合作在高雄亞洲新灣區完成測試，目標將此成功經驗部署至全台各地，提升城市犯罪偵防、治安管理量能。