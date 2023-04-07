長榮航長期支持運動賽事 攜手洛杉磯天使隊推全壘打慈善贊助

長榮航空 (2618-TW) 與合作長達 6 年的美國職棒 (MLB) 洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，只要本賽季天使隊的主場擊出一支全壘打，長榮航即捐贈 1000 美元，且無上限次數；長榮航除了在國內持續投注可觀資源為培育台灣選手盡一份心力，也期許與「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation) 透過體育賽事的合作，共同關心各項青少年議題，並擴大為慈善公益的具體行動。

在台灣，長榮航持續投入可觀的資源，為培育台灣選手盡一份心力，長期贊助「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「網球一哥」盧彥勳、「印帝」周廷印、「不死鳥」謝千鶴、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒等多位不同領域的好手，提供出國參賽或訓練的機票，減輕其經濟負擔，並持續累積國際賽事經驗以爭取佳績。

而為讓台灣體育進一步與世界接軌，長榮航每年 10 月舉辦結合運動和觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」，並贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括裙襬搖搖 LPGA 臺灣錦標賽、中華台北羽球公開賽等，期邀請全球旅客和選手們，一同將運動家精神融入在生活中，落實企業永續經營理念。

長榮航與合作長達 6 年的洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動。(圖：長榮航提供)

長榮航長期關注國內外體育賽事和運動選手，近期贊助美國職棒傳奇球星－守護神李維拉 (Mariano Rivera) 飛航來台，擔任 2023 年世界棒球經典賽的開球嘉賓，該賽事甫落幕，「二刀流」大谷翔平勇奪 MVP 的好消息，讓所有球迷熱血沸騰。

在全球球迷關注棒球賽事時刻，長榮航與天使隊共同推出全壘打送愛心的活動，全數金額將捐贈予「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」，希望透過棒球運動帶給年輕學子正面的影響，共同關懷教育、健保、藝術、科學和社區青年等議題。

長榮航與天使隊棒球慈善基金會透過體育賽事的合作，共同關心各項青少年議題。(圖：長榮航提供)

長榮航深耕北美和轉機市場多年，航點和航班數皆是國籍航空之冠，自 2018 年起即贊助洛杉磯天使隊，多年來，推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次特別呼應天使隊球員以慈善為出發點的精神，在 2022 年 4 月 7 日至 10 月 1 日賽季中，推出「全壘打慈善贊助」活動。

不僅如此，長榮航對體育的支持遍布全球，在北美除了天使隊外，也贊助舊金山奧克蘭運動家隊、休士頓德州人美式足球隊；在歐洲，則贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部；在日本，贊助橫濱 DeNA 海灣之星職業棒球隊。

透過長榮航全球綿密的飛行網絡，長榮航期許，串聯起各地球迷共同支持運動賽事的風潮，進一步落實企業永續經營理念。