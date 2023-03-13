長榮航去年EPS創4年高 將再添購5架新機看好後市

長榮航 (2618-TW) 今 (13) 日公布去年財報，全年稅後純益 70.91 億元，年增 7.31%，每股純益 (EPS)1.34 元，創 4 年來高點，並預計配息 0.8 元，配息率近 60%；由於看好未來航空市場，長榮航董事會也通過，將以自購方式再引進 5 架波音 787-9 新客機，預計自 2025 年開始交付。

長榮航去年合併營收 1380.69 億元，年增 32.92%，其中，客運營收 319 億元，年增 311.1%，反映載客數 221 萬人次，年增幅達 653.8%，客運承載率回升至 60.8%。

長榮航說明，去年第四季國境管制措施大幅鬆綁，配合政府政策調整，有序恢復載客航班，再加上擴增歐洲航點，有助提供更完善的航網服務。

而長榮航去年貨運營收 903 億元，年增 6.0%，載貨量 84 萬噸，僅年減 1.8%，貨運承載率 86.1%，單位收益成長 4.7%。

長榮航進一步指出，去年上半年因客機停航，全球航空貨運運力供需失衡，延續高運價和艙位需求，但下半年則反映全球景氣下行，終端需求疲弱，惟仍優於疫情前水準。

隨著航空市場復甦，長榮航董事會也通過，將以自購方式再引進 5 架波音 787-9 新客機，預計自 2025 年起交付，2027 年底前全數引進，屆時長榮航波音 787 機隊將達 26 架，包括 13 架波音 787-9、13 架波音 787-10。

長榮航總經理孫嘉明表示，未來 787 機隊的調度規劃，將以續航力較遠的波音 787-9 主要投入歐洲和北美航線，預計明年中將會開始提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙、經濟艙 3 艙等服務，以因應營運需求並增加競爭力。

而載客較多的波音 787-10 則維持現有的皇璽桂冠艙和經濟艙，主要飛航亞洲和大洋洲區域航線。

長榮航目前機隊共 85 架，包括 77 架客機和 8 架貨機，另有已訂購的 4 架波音 787-9、7 架波音 787-10 以及 1 架波音 777 貨機尚未交付，預計 2025 年前引進完畢，此次再訂購 5 架 787-9 新機，預計 2025 年開始交機。