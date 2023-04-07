〈台股盤中〉量縮區間整理 多方控盤仍有超過千家上漲

由於華爾街靜待非農就業數據，再加上美股今 (7) 日休市，美股昨日交投清淡，台股加權指數今適逢周五，也維持平盤上震盪整理，早盤上漲近 40-50 點，最高來到 15877 點，預估成交值則縮至 1900 億元左右，不過，仍有不少業績題材股強勢熱絡表態，盤面上超過 1000 家上市櫃公司上漲。

從各族群來看，記憶體相關個股同步走強，華邦電漲逾 3.5%，旺宏和南亞科漲 2% 之上。

驅動 IC 族群中，敦泰大漲超過 7%，天鈺、瑞鼎漲 3% 上下，晶宏、矽創穩居盤上；而利基型記憶體 IC 設計中，晶豪科漲近半根停板，鈺創穩在盤上。

航太族群持續走強，千附精密續攻漲停，晟田漲近 4%，駐龍、長榮航太穩在紅盤上。

太陽能相關族群中，倉和漲停，安集漲半根停板，太極漲 3%，元晶、泓德能源 - 創、國碩和茂迪均有 1% 以上漲勢。

重電族群中，華城大漲近 9%，亞力、士電均漲 4% 上下，東元、中興電和樂事綠能漲 2% 左右。

同時，還有不少強勢個股，育富、鈺緯一度漲停，立積、佳必琪、睿生光電漲逾 8%，益得、皇普、泰茂、松上、信驊、jpp-KY 等漲半根停板。

法人指出，OPEC 意外減產推升油價，而美國聯準會為控制通膨，市場降低對降息的樂觀預期，使台股拉回測試短期均線支撐，現階段月線走平，日 KD 指標轉為死亡交叉，指數轉為區間震盪整理，建議投資人短線仍是選股不選市。

不過，清明連假過後台股力守 5 日均線不破，多頭架構不變，法人認為短線仍有挑戰萬六機會。