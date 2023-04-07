〈美股盤後〉靜待非農數據出爐 那指周線收黑逾1%

華爾街靜待非農就業數據出爐，美股週四 (6 日) 進入「觀望」模式，成交量清淡，美債殖利率溫和上揚，衰退擔憂瀰漫，景氣循環股承壓，不過 Alphabet、微軟等科技巨頭迎來反彈。

美股主指週四幾乎全數收紅，道瓊近乎持平，那指升逾 0.7%，標普走高逾 0.3%，費半黯然收黑近 0.5%。

美股週五因耶穌受難日休市，綜觀本週，道瓊週線收紅 0.6%，標普本週下滑 0.1%，為四週來首次吞黑，那指週跌幅更重，高達 1.1%。

數據方面，美國勞工部週四公布，上週經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，高於市場預期，顯示美國緊俏的就業市場出現鬆動跡象。

紐約聯準銀行同日公布，3 月全球供應鏈壓力指數升至 -1.06，創 2009 年以來最低，反映供應鏈壓力處於低於歷史均值，國際供應鏈緊俏情況持續舒緩。

政經消息，有聯準會 (Fed)「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表示，近期美債殖利率的大幅下降緩解銀行動盪對經濟造成的不利影響，支持聯準會進一步升息以降低通膨。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃週四稱，預估 2023 年全球經濟成長將降至 3% 以下，並在未來五年保持在 3% 左右，表明下行風險增加。這是 IMF 自 1990 年代以來最低的中期經濟成長預期，遠低於過去 20 年 3.8% 的平均增速。

美股第一季財報即將出爐，高盛認為，美國上市公司的利潤將出現新冠疫情以來的最大幅度下降，可能僅有三個行業的利潤率上升，包括能源、工業和非必需消費品。

中國領導人習近平在北京同法國總統馬克宏會談，會後習近平提到，關於烏克蘭危機，中方堅持勸和促談、政治解決。有消息透露，習近平準備與烏克蘭總統澤倫斯基通話，期望以談判方式結束俄烏戰爭。

美股週四 (6 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收紅，通訊服務、公用事業和房地產領漲，但能源、材料和工業板塊等週期性板塊收低 (圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王集體反彈。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.95%；Meta (META-US) 上漲 2.18%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.55%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.78%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.55%。

道瓊成分股互見漲跌。開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.04%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.41%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.4%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.75%；聯合健康 (UNH-US) 漲 0.7%；波音 (BA-US) 漲 0.65%。

費半成分股逾半收黑。美光 (MU-US) 上漲 2.91%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.58%；AMD (AMD-US) 跌 0.097%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.45%；德儀 (TXN-US) 漲 0.52%；高通 (QCOM-US) 跌 0.033%。

台股 ADR 回暖走高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.17%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.19%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05% 。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走升 0.55% 至每股 164.66 美元。蘋果週三宣布將在印度金融中心孟買 (Mumbai) 開設首間直營店。彭博社記者 Mark Gurman 撰文稱，蘋果正暗中分散供應鏈至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭 4 個國家，並有意降低對台灣晶片依賴。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.25% 至每股 185.06 美元。特斯拉週三發布永續能源未來發展「宏偉計畫第三篇章」(Master Plan 3) 的完整文件。

C3.ai (AI-US) 暴漲 8.30% 至每股 22.84 美元，終止連續兩個交易日暴跌的局面。放空機構 Kerrisdale 先前指控 C3.ai 存在「嚴重的會計和披露問題」，C3.ai 執行長 Tom Siebel 則回應，賣空報告實為股價操縱，這導致 C3.ai 股價在過去 2 天暴跌 38%。Siebel 提醒市場，Kerrisdale 是監管機構正在調查的公司之一。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.8 萬人，預期 20 萬人，前值 24.6 萬人

美國上週續領失業金人數報 182.3 萬人，預期 169.9 萬人，前值 181.7 萬人

華爾街分析

投資人正在等待美國非農就業數據，一探就業市場放緩的程度，儘管科技和金融業裁員一波波，但非農就業人數先前一直顯示出穩健增長，但許多人認為這個趨勢將很快會逆轉。

Independent Advisor Alliance 資訊長 Chris Zaccarelli 表示：「初請初領失業金證實聯準會升息正開始讓勞動力市場降溫並減緩經濟增長的觀點，它導致經濟衰退、甚至是嚴重衰退的可能性比大多數人目前預期高出許多。」

摩根大通的市場分析師 AndrewTyler 表示：「美國勞動力市場持續降溫，經濟衰退正在逼近，市場持續保持風險厭惡的基調。」

美銀財富管理高級副總裁兼高級投資策略師 Rob Haworth 指出：「投資人開始質疑聯準會在使通膨降溫方面是否走得太遠，以至於讓經濟嚴重放緩、甚至達到衰退的地步。」

Haworth 稱：「市場現在越來越關注隨之而來的數據，並試圖根據這些數據來判斷何時達終點利率，很多人都在想，要發生經濟衰退嗎？市場已開始為經濟衰退定價，故壞消息肯定會成為壞消息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主