美商務部長：美國尋求與印度強化科技合作 沒有要與中國脫鈎

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周五（10 日）表示，印度可能成為美國電子零件和硬體的主要供應商。她還補充說，華府不尋求與中國「技術性脫鈎」。

雷蒙多出訪印度之際，美國對中國晶片製造技術的出口限制日益嚴格，華府認為這些限制旨在阻止北京擴大晶片產業和增強軍事實力的能力。

根據路透報導，雷蒙多在會晤印度貿易部長 Shri Piyush Gopal 後向記者表示，印度是一個值得信賴的技術合作夥伴，可以成為「整個電子供應鏈，而不僅僅是半導體」的供應商。

在兩國簽署半導體合作備忘錄後，雷蒙多表示：「美國希望深化與印度的技術關係」。她還說，與印度合作不代表要與中國脫鈎，而是看到中國透過獲取美國技術強化自家的軍事實力，美國需要保護自己且盟友和伙伴也能不受這種情況影響。

中國政府已撥出 1,400 億美元來促進國內晶片製造業，以克服美國的出口限制。印度方面，根據一項 100 億美元的激勵計畫，該國一直在尋求晶片製造和顯示器產業吸引更多投資，去年印度政府表示將承擔本土半導體設施項目成本的 50%。

雷蒙多率領的代表團包括 10 家美國公司高層出訪印度。她表示，印度擴大科技產業的雄心「與美國讓國內供應鏈更具彈性的願望和目標完全一致。

她還表示，將宣布美國公司在印度的一些「重大投資」，但並未透露任何細節。

