多項基本面改善 美銀預測印度盧比短期轉強

在花旗銀行看多印度盧比後，美國銀行在最新報告中，也預測盧比在短期內會進一步上漲。

美國銀行證券策略師 Abhay Gupta 發布報告認為，最近盧比估值的調整，以及經常帳戶和資本流動的近期改善，使得風險回報傾向於盧比升值。

這家公司將盧比列為「具建設性」貨幣。盧比周一 (20 日) 維持平盤，在 82.695 附近，今年以來兌美元匯率上漲約 0.1%，在亞洲貨幣中表現屬於後段班，接近它在去年 10 月創下的 83.2912 歷史低點。相較之下，附近鄰國印尼今年匯率上漲近 2.6%。

去年，由於對經常帳戶赤字擴大的擔憂，以及美國聯準會升息刺激美元走強，印度盧比在新興亞洲貨幣中表現墊底。 在印度貿易逆差意外下降，促使經濟學家下調對貿易逆差的預測後，前景正在發生變化。

花旗集團上周發布報告建議，可在戰術上相對看漲印度盧比，因為它有望季節性表現出色，而且盧比的名義有效匯率，將在其財政年度末走強。

Gupta 指出，盧比的利差波動率在新興市場具有吸引力，印度央行的儲備已經恢復，實質有效匯率 (REER) 指數下降，其貨幣波動性較低。「與貨幣波動性較低的其他地區相比，印度債券仍能提供更好的利差，因此債務流入已開始流入。」