轉投資保瑞、穎崴首季業外大進補？大亞回應了

根據媒體報導，大亞 (1609-TW) 轉投資保瑞藥業 (6472-TW) 及穎崴 (6515-TW) 等公司股票，第一季認列金融評價利益可期，對此，大亞回應，今 (6) 日才會開始結算財報，且業外牽涉因素複雜。

大亞表示，今天才會開始結算，且 20 日之後才會知道財報最終結果，公司財報都是依據 IFRSs 評價規定以及會計師認同，再者，業外除了會認列股票外，還會有匯率等其他因素。

據了解，大亞董事長沈尚弘與保瑞董事長盛保熙是舊識，兩人經常相約運動，而盛保熙喊話要邁向全球市場，加上大亞拓展電線電纜、太陽能、創投三大事業體，因此大亞陸續購入保瑞股票。

大亞創投投資領域分成能源與非能源，其中非能源涵蓋生技、電子電機、AR、VR 等，能源則以太陽能發電為主，沈尚弘曾強調，創投獲利顯現，尤其生技族群有所斬獲。

根據大亞財報，大亞自 2015 年就陸續購入保瑞，總持股 4291.57 張，初期每股持有成本 40 元以下，目前持有均價 414.5 元，帳面成本約 17.78 億元；另外持有穎崴 1964.5 張，持有均價約 418 元。

本業展望方面，大亞指出，電線電纜今年營運樂觀，將與去年下半年相當；漆包線持續受到大環境影響，尚未恢復至去年上半年水準，預期上半年營運持平去年下半年。