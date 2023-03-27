保瑞營運擁雙引擎 全年毛利率上看45%戰新高

保瑞 (6472-TW) 今 (27) 日參與櫃買中心發表會，展望今年，董事長盛保熙表示，旗下雙引擎 CDMO 業務以及全球銷售帶動下，預估今年營收成長 22-25%；毛利率受惠子公司安成藥銷售自有學名藥，全年上看 45%，挑戰新高。

外界持續聚焦子公司安成藥營運狀況，盛保熙指出，今年開始旗下胃食道逆流用藥，從代理銷售轉為自行生產銷售，由於毛利較高且不用再支付代理銷售的權利金，集團今年毛利率有望跳增至 40-45%。

盛保熙分析，目前美國只有一家原廠與兩家學名藥廠上市胃食道逆流用藥，其中原廠市佔率約 30%、安成藥約 40%、另一家學名藥廠約 30%，尚未出現削價競爭。

胃食道逆流用藥是否有潛在競爭者，盛保熙表示，確實有第三家學名藥廠登記認證，不過還沒有上市。此外，該藥品生產困難，既有兩家學名廠已可穩定供貨，並有一定市佔率，據了解原廠有意退出市場。

除了胃食道逆流用藥外，安成藥今年還會取得 3 張藥證，預計今、明年陸續在北美上市，另外有 7 個藥品正在送件申請、5 個藥品開發中，整體潛在市場規模達 220 億美元。

CDMO 業務方面，盛保熙表示，今年將增加 10 個 CDMO 客戶，生產超過 10 個產品；既有客戶也有會新產品進入生產，CDMO 業務每年都會雙位數成長。

談到未來併購計畫，盛保熙說，今年仍會透過策略性併購，快速加強營運成長，地點會落在北美地區，併購對象會以好幾億顆的大規模生產廠、大分子與注射劑等新劑型為主。