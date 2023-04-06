大立光4/13召開法說會 毛利率走勢成為法人關注重中之重

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 4 月 13 日召開線上首季法人說明會，除公布第一季獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出第二季的展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率能否回升、新廠進度以及車用市場布局等四大重點。

台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 4 月 20 日召開法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電早了一周。

大立光 5 日已經公布 2023 年 3 月營收爲 33.09 億元，在工作天數增加同時，營收較 2 月成長 28.98%，仍年減 11.91%，單月營收創今年新高，也符合預期，但預估 4 月因客戶端因需求疲弱，拉貨動能將下滑，營收估將遜於 3 月表現。大立光 2023 年累計第一季營收 91.36 億元，季減 36.51%，年減 8.7%。

由於大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，也爲台系蘋果零組件廠營收的領先指標，客戶端持也續有新產品開發中，大立光的法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，目前包括蘋果及非蘋陣營手機的銷售都被市場看淡，同時，消費電子業的庫存去化問題更是一大議題，市場手機的換機周期也在拉長中，公司應提出進一步說明市場前瞻上，蘋果是否在今年新一代的旗艦機採用潛望式鏡頭，引領出光學影像的創新也值得留意。

張陳浩指出，手機光學鏡頭市場中，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，但持續遭到其他光學元件廠侵蝕瓜分市占，去年第四季毛利率維持在 55.89%，但第一季面臨重要客戶端的季度降價，及營收規模大幅縮減到只剩 91.36 億元影響下，毛利率未來走勢值得關注，

而且大立光手機客戶可能重啟高階鏡頭組，以影像品質競爭推升銷售成長，是否有助大立光毛利率改善，也是市場關切重點。

法人也關注大立光高階手機鏡頭出貨進度，尤其是 2023 年大立光台中新建生產線將完工，但產能利用率若遲遲無法提高，甚至 2023 年又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力，整體趨勢恐不利於大立光。

同時，大立光已成立新公司專賣車用產品營運，張陳浩指出，大立光營收仍有部分來自車用鏡頭，大立光進入電動車市場有新斬獲，市場關注，面對中國大陸不斷崛起的電動車品牌，大立光是否有來自新的客戶訂單，以及在獨大的特斯拉之外，是否打進其他重要內燃機車廠的供應鏈，備受矚目。