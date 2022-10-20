大亞子公司與台達電簽綠電轉供契約 年發電量3600萬度

大亞 (1609-TW) 集團旗下子公司博曜電力與台達電 (2308-TW) 簽訂綠電轉供契約，將以太陽能發電設施供應再生能源給台達電，預估年發電量達 3600 萬度，台達電也可藉此推動 2030 年達成 RE100 目標。

台達電去年加入 RE100，承諾 2030 年達到 100% 使用再生電力及碳中和目標。大亞表示，因應再生電力使用需求，集團旗下博曜電力與台達電簽訂綠電轉供契約，將透過大亞另一子公司心忠電業持有的台南學甲 76MW 太陽能電廠，來供應再生能源。

集團董事長沈尚弘表示，能源調度與應用需求漸增，智慧化管理與共享資源將為台灣能源環境帶來改變。公司從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業電線電纜出發到布局綠電產業，響應政府能源發展政策，也為創能到綠電交易等能源方案建置完整服務鏈。

大亞為了往綠電銷售與儲能新事業邁進，成立博曜電力與大亞儲能科技兩家公司，積極開發創新能源解決方案，除了建置太陽能光電案場外，也透過打造完備的儲能供應鏈、販售綠電，維持轉供電量品質及效率。

大亞除了台南學甲太陽能電廠外，在台南七股建置的太陽能案場，總發電量 120MW，將分二期完工，第一期 85MW 今年 10 月掛表、第二期 35MW 因開發時程遞延，延至明年下半年掛表。