保瑞去年純益年增逾8成 EPS 18.52元 擬配息11元

保瑞 (6472-TW) 今 (16) 日公告財報，去 (2022) 年稅後純益 13.92 億元，年增 85.65%，每股純益 18.52 元；董事會通過股利政策，擬配息 11 元，包括現金股利 8 元、股票股利 3 元，若以今日收盤價 564 元估算，現金殖利率 1.4%。

去年營運方面，全年營收來到 104.94 億元，年增 114.18%；毛利率 27.76%，年減 6.36 個百分點；營益率 18.32%，年減 3.03 個百分點；稅後純益 13.92 億元，年增 85.65%，每股純益 18.52 元。

保瑞去年毛利率下滑至 27.76%，董事長盛保熙指出，由於安成藥業去年營收以代理產品與授權學名藥等毛利相對較低的產品為大宗，導致合併毛利率略有下滑，不過為提升整體獲利能力並讓資金能更有效率之運用，去年底安成藥旗下癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 之美國代理將於今年 3 月 31 日起終止。

此外，安成藥今年 1 月下旬開始以自有藥證、自行生產的胃食道逆流用藥 Dexlansoprazole DR Capsule 於美國市場上市，自有產品的銷售將不需要再支付原廠授權相關權利金及分潤，預期將能大幅提升今年產品組合之毛利表現。

保瑞去年第四季營收 52.98 億元，季增 94.5%、年增 360.85%；毛利率 20.63%，季減 12.48 個百分點、年減 11.97 個百分點；營益率 12.42%，季減 11.2 個百分點、年減 3.79 個百分點；稅後純益 4.04 億元，季減 29.01%、年增 188.37%，每股純益 5.37 元。

公司說明，CDMO 業務方面，去年獲得 17 個新客戶訂單、26 個新產品委託代工製造，由於全球不同法規要求、各種處方製劑的技轉門檻，使醫藥產業的 CDMO 業務客戶黏著度較高，新客戶及新產品營收貢獻預期將持續發酵。

西藥業務與保健品銷售部分，保瑞表示，原本以亞洲市場為主，不過去年 9 月併購安成藥業後，便將銷售範圍拓及至美國市場；2022 年集團旗下全球銷售業務營收以美國市場為最大宗，約佔整體全球銷售業務類別之九成，其中又以安成藥業代理的癌症用藥 Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension，以及原廠授權學名藥 Dexlansoprazole DR Capsule 兩大產品為營收重點。

另外，以台灣市場為重心的子公司保瑞聯邦，也在整併原歸屬於集團母公司之西藥部門後，大幅提升其產品組合之競爭優勢，強化整體成長動能。

盛保熙表示，公司一直以成為全球前十大 CDMO 藥廠為目標，去年兩大合併案使保瑞成為台灣第一家同時擁有小分子 CDMO 全球代工營運實績，並具備發展生物藥高門檻技術實力與國際級人才的藥廠，可加速佈局大分子抗體藥物與細胞及基因治療領域，在一站式 CDMO 服務的完整度與市場規模，均已躍升台灣領先地位。

同時，透過安成藥業既有之全球銷售業務與產品組合，更可進一步奠定集團獨步市場之雙引擎成長利基優勢；未來，公司也將持續聚焦各類製劑核心技術與 CDMO 業務拓展，並積極尋求製藥產業垂直整合與水平擴張的資源整合機會。以公司目前第一季的業務進度來看，保瑞今年在 CDMO 業務與全球銷售業務上皆可望有相當強勁的成長動能。