商業地產成下個未爆彈？大摩分析師：美國商業地產價格恐暴跌40%

在銀行業危機之後，許多經濟學家擔憂，下個「未爆彈」可能是商業地產。摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 警告，商業地產價格的螺旋式下降，還可能會傷害房地產行業以外的各種行業。

摩根士丹利分析師認為，美國商業地產價格可能下跌多達 40%，接近 2008 年全球金融危機後的跌幅。

造成這一現象的一個基本原因在於，受疫情影響，更多工作改以遠距方式進行，這導致商業地產的空置率上升和房地産價值下跌，並帶來了再融資的麻煩。也有人擔心，這還會產生更廣泛的連鎖反應。

Shalett 在最新的報告中指出，「這類挑戰不僅會損害房地產行業，還會損害整個商界」。與此同時，美股在 2023 年初的反彈，表明投資者繼續忽視經濟和企業盈利面臨的真正風險。

「我們擔心，除了利潤衰退和 / 或經濟衰退帶來的壓力之外，其他資産類别的壓力，將成爲大型科技股的另一個逆風。」

Shalett 指出，在接下來的 24 個月裏，2.9 兆美元的商業抵押貸款中有超過 50% 需要重新談判，屆時，新的貸款利率可能會上升 350 到 450 個基點。

她說，辦公物業已經面臨遠距工作帶來的「長期逆風」，随着空置率接近 20 年來最高水準，商業地產價格可能下跌多達 40%。

Shalett 指出，矽谷銀行的倒閉，讓本已壓力巨大的風投行業再次受到關注，風投支持的公司聘雇了 500 多萬人，而且「現金儲備還在持續消耗」。

對於私募股權行業，她認為，由於經濟前景黯淡，新的籌資活動將持續多年放緩，投資組合公司面臨「資產減記風險」。