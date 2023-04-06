盤中速報 - 力達-KY(4552)急拉2.08%報31.75元，成交119張

力達-KY(4552-TW)近5分K漲速2.08%，06日10:18報31.75元，成交119張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
力達-KY(4552-TW)近5日股價上漲1.63%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.24%。台灣加權指數上漲0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+126 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+88 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
+17.16%
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投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
3479
10%
4967
10%