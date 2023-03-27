力達-KY業績回升去年EPS3.84元 擬配1.3元股息也優於上年

力達 - KY(4552-TW) 去年受惠高階節能款螺桿機產品銷售上升挹注，獲利成長 22.89%，每股純益 3.84 元，擬配發 1.3 元股息也優於上一年，力達 - KY 將出席交易所 4 月 7 日的業績發表會。

力達 - KY 今 (27) 日公布最新財報，2022 年第四季營收 14.06 億元，毛利率 23.62%，季增 1.06 個百分點，年增 5.12 個百分點，稅後純益 1.43 億元，與第三季相當，年增 18.18%，每股純益 1.23 元。

力達 - KY 的 2022 年營收 51.4 億元，毛利率 22.19%，年增 3.16 個百分點，稅後純益 4.46 億元。年增 22.89%，每股純益 3.84 元。

市場估力達 - KY 今年全年營收將維持雙位數成長，第一季將是全年營運谷底，第二季營收逐步走高。

同時，力達 - KY 在福建泉州開發的力達工業園區面積達 5.62 萬坪， 投資金額達人民幣 6.8 億元，已完成並遷入 7 棟新廠房生產，原有舊廠區無進一步開發案提出，目前以出租收益爲主。

力達 - KY 已推出雷射專用螺桿機產品，今年起行銷策略也訴求應用深入各行各業製造產線專業領域，並持續推出深入行業專用的螺桿新機產品，營運上對於空壓機由通用型市場觸角延伸至指定行業。目前力達 - KY 則看好制冷空壓機市場前景，將設立專用廠區生產。

力達 - KY 目前已經完成 100 匹馬力以下的空壓機螺桿主機自主生產，粗估 2022 年空壓機螺桿主機自給率約 50%。同時，力達也在開發 150 匹及 175 匹馬力主機中，完成後有助於降低生產的採購成本、穩定產品品質。