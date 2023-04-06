盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.39%報171.5元，成交1,711張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.39%，06日09:33報171.5元，成交1,711張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價下跌5.44%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.8%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20 張
- 外資買賣超：+387 張
- 投信買賣超：-416 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+1,832 張
- 融券增減：-120 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.73%
$13,373
原投組報酬率
+26.96%
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投組標的成分
40%
6235
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