寶齡提列業外損失 去年Q4轉虧 全年EPS 2.13元仍創高

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (30) 日公告財報，去年全年稅後純益年增逾 7 成，每股賺 2.13 元，創新高，不過因提列業外金融資產損失準備，去年第四季營運轉虧，每股虧損 1.12 元。

公司說明，去年第四季提列業外澳豐金融集團基金損失，加上支付腎病新藥拿百磷台灣三期臨床費用，以及中國醫美受到疫情影響，營運受到衝擊，不過若扣除預提列基金損失，去年第四季仍小幅獲利。

寶齡董事會今日也通過股利政策，擬配發每股 2 元，包含盈餘分配之現金股利 1.95 元及資本公積發放之現金 0.05 元，以今日收盤價 170.5 元估算，殖利率 1.2%。

寶齡去年第四季營收 4.68 億元，季減 - 29.3%、年增 0.68%；毛利率 56.16%，季增 3.95 個百分點、年增 13.76 個百分點；營益率 5.87%，季減 10.68 個百分點、年增 2.23 個百分點；稅後虧損 9636 萬元，較前一季盈轉虧，虧損較 2021 年同期增加，每股虧損 1.12 元。

去年營運方面，全年全年營收 23.99 億元，年增 26.16%；毛利率 54.97%，年增 7 個百分點；營益率 17.26%，年增 8.56 個百分點；稅後純益 1.82 億元，年增 74.66%，每股純益 2.13 元。

針對投資澳豐金融集團的基金 Spectra SPC Powerfund，寶齡公告，已累計投資 300 萬美元，雖然已向對方申請全部贖回，但依照合約規定尚未收到基金贖回款，此外，經多次要求，仍無法取得聯絡方式等基本資料。

寶齡考量對澳豐金融集團與 Spectra SPC Powerfund，是否繼續營運、公司存在性與 Spectra SPC Powerfund 資產價值公允表達等，於去年 12 月 31 日提列金融資產損失準備 9975 萬元。

寶齡強調，將持續與律師討論款項回收事宜，並依專家提供之意見，視情況對 Ayers Alliance Group Limited 及 Spectra SPC Powerfund 與相關人員採取進一步之行動。