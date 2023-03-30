盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.31%報169.5元，成交2,796張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.31%，30日09:17報169.5元，成交2,796張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲7.72%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.94%。台灣加權指數上漲0.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,120 張
- 外資買賣超：+1,902 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+218 張
- 融資增減：+1,081 張
- 融券增減：+115 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.32%
$12,032
原投組報酬率
+12.86%
$11,286
投組標的成分
40%
2731
20%
1760
20%
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