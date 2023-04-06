盤中速報 - 艾訊(3088)急跌-2.34%報75.0元，成交357張

艾訊(3088-TW)近5分K跌速2.34%，06日09:08報75.0元，成交357張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

艾訊(3088-TW)近5日股價上漲0.13%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.2%。櫃買指數上漲1.12%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+22 張
  • 外資買賣超：+30 張
  • 投信買賣超：+100 張
  • 自營商買賣超：-108 張
  • 融資增減：-13 張
  • 融券增減：+13 張

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