盤中速報 - 創意(3443)急拉2.4%報1060.0元，成交3,281張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.4%，06日11:31報1060.0元，成交3,281張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲7.43%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.1%。台灣加權指數上漲0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-411 張
- 外資買賣超：+37 張
- 投信買賣超：-352 張
- 自營商買賣超：-96 張
- 融資增減：+178 張
- 融券增減：+37 張
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AI優化後報酬率
+27.52%
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原投組報酬率
+17.94%
$11,794
投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
3479
10%
4967
10%