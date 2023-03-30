盤中速報 - 艾訊(3088)股價大漲至82.1元，漲幅達7.04%

艾訊(3088-TW)30日09:28股價上漲5.4元，報82.1元，漲幅7.04%，成交2,180張。
艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為設計服務產品。智能平台暨解決方案產品。其他。
近5日股價下跌2.17%，櫃買指數下跌0.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：+40 張
- 自營商買賣超：-76 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：-9 張
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