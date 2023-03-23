盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.17%報80.3元，成交710張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.17%，23日09:09報80.3元，成交710張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價上漲3.7%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.99%。櫃買指數上漲3.05%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,764 張
- 外資買賣超：+1,226 張
- 投信買賣超：+429 張
- 自營商買賣超：+109 張
- 融資增減：-6 張
- 融券增減：-13 張
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AI優化後報酬率
+29.15%
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原投組報酬率
+23.67%
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投組標的成分
40%
2482
20%
3479
20%
3035
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