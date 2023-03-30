盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.26%報81.5元，成交1,949張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.26%，30日09:26報81.5元，成交1,949張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價下跌2.17%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.81%。櫃買指數下跌0.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：+40 張
- 自營商買賣超：-76 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：-9 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.62%
$12,462
原投組報酬率
+18.43%
$11,843
投組標的成分
40%
2731
20%
1760
20%
4977
10%
4746
10%