盤中速報 - 艾訊(3088)股價拉至漲停，漲停價84.3元，成交5,658張

艾訊(3088-TW)30日10:13上漲7.6元，股價漲停報84.3元，委買72張，成交5,658張。
主要業務為設計服務產品。智能平台暨解決方案產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲1.81%。
艾訊(3088-TW)近5日股價下跌2.17%，櫃買指數下跌0.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：+40 張
- 自營商買賣超：-76 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：-9 張
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+22.19%
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投組標的成分
40%
2731
20%
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