盤中速報 - 艾訊(3088)股價拉至漲停，漲停價84.3元，成交5,658張

艾訊(3088-TW)30日10:13上漲7.6元，股價漲停報84.3元，委買72張，成交5,658張。

主要業務為設計服務產品。智能平台暨解決方案產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲1.81%。

艾訊(3088-TW)近5日股價下跌2.17%，櫃買指數下跌0.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-32 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：+40 張
  • 自營商買賣超：-76 張
  • 融資增減：-116 張
  • 融券增減：-9 張

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