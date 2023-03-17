盤中速報 - 艾訊(3088)急跌-2.78%報76.9元，成交1,259張

艾訊(3088-TW)近5分K跌速2.78%，17日09:15報76.9元，成交1,259張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

艾訊(3088-TW)近5日股價上漲1.06%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌3.34%。櫃買指數下跌4.15%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,788 張
  • 外資買賣超：+1,316 張
  • 投信買賣超：+560 張
  • 自營商買賣超：-88 張
  • 融資增減：-406 張
  • 融券增減：+4 張

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