盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.17%報1170.0元，成交29張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.17%，27日09:07報1170.0元，成交29張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲2.68%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲4%。台灣加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-175 張
  • 外資買賣超：-248 張
  • 投信買賣超：+29 張
  • 自營商買賣超：+44 張
  • 融資增減：-36 張
  • 融券增減：-4 張

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