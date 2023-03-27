盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.17%報1170.0元，成交29張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.17%，27日09:07報1170.0元，成交29張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲2.68%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲4%。台灣加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-175 張
- 外資買賣超：-248 張
- 投信買賣超：+29 張
- 自營商買賣超：+44 張
- 融資增減：-36 張
- 融券增減：-4 張
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AI優化後報酬率
+21.95%
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原投組報酬率
+13.63%
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投組標的成分
40%
8478
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20%
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