這家銀行遭避險基金盯上 慘淪全球被放空最嚴重銀行股

根據數據供應商 ORTEX 的計算，避險基金周三 (5 日) 對加拿大多倫多道明銀行 (TD Bank) 的空頭部位高達 42 億美元，使後者成為全球被做空最嚴重的銀行股，一些分析師為道明銀行收購美國區域銀行後的曝險感到憂心。

數據顯示，被避險基金融券放空的道明銀行股票，占該股流通在外股數的 4.1%，第二名的摩根大通 (JPM-US)，被放空規模僅 23 億美元，幾乎只有道明銀行的一半。

道明銀行股價周三 (5 日) 收盤下跌 1.3%，收在每股 79.41 加元。該股本周下跌 3.4%，自美國區域銀行爆發危機以來，道明銀行已跌逾 15%。

道明此前宣布將斥資 134 億美元收購美國區域銀行 First Horizon Corp(FHN-US)，以擴大在美國市場的業務，然而，因近期美國區域銀行股劇烈波動，導致估值大幅下滑，部分股東呼籲道明重啟收購談判，甚至取消交易。

聯準會 (Fed) 數據顯示，與 First Horizon 的交易將使道明銀行躍升至全美第六大商業銀行，其目前排名全美第十。

目前道明仍在等待監管機構批准交易。晨星股票分析師 Eric Compton 表示：「身處當前背景下，與 First Horizon 的收購交易看起來不太樂觀。」

他表示，道明對美國區域銀行系統的曝險最大，同時指出該行手中持有大規模的嘉信理財 (Charles Schwab) 股票，而後者今年迄今已跌約四成。