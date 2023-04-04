小摩戴蒙：銀行業危機尚未結束 未來幾年影響仍將顯現

摩根大通 (JPM-US) CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，上個月美國兩家銀行倒閉給金融業帶來的壓力仍然是個威脅，應該重新構想監管程序來解決。

他周二 (4 日) 在致股東的年度信函中表示，「在我寫這封信的時候，當前的危機還沒有結束。即使它已經過去，也會在未來幾年產生影響。」「更重要的是，最近發生的事件與 2008 年全球金融危機期間發生的情況完全不同。」

美國最近的銀行業問題始於矽谷銀行 (SVB) 的倒閉。該銀行於 3 月 10 日因儲戶從該銀行提取數百億美元而被監管機構接管。兩天後，規模較小的 Signature Bank 也被關閉。在歐洲，瑞士監管機構促成了瑞銀收購陷入困境的瑞士信貸。

後來摩根大通和其他大型銀行介入，在 First Republic (FRC-US) 存入 300 億美元存款；該行是投資人擔心可能成為下一個 SVB 的另一家地區性銀行。

地區性銀行面臨的壓力導致投資人和分析師認為，「大到不能倒」的銀行將成為危機的受益者。但戴蒙表示，摩根大通希望加強小型銀行，才能造福整個金融體系。

他寫道，「任何損害美國人的銀行信任危機都會損害所有銀行，這個事實甚至在這場危機之前就已廣為人知。雖然這場銀行危機的確讓大銀行『受惠』，因為它們從小機構那裡獲得存款，但對這次危機在任何方面都對它們有利的想法是十分荒謬的。」

戴蒙還告誡不要以反射動作來改變監管體系。他寫道，大多數風險、包括持有到期債券的潛在損失，都「隱藏在眾目睽睽之下」。「最近美國 SVB 和歐洲瑞士信貸銀行的倒閉，以及銀行體系面臨的相關壓力，都凸顯出僅僅滿足監管要求是不夠的。風險太多，隨著局勢變動，管理這些風險需要持續和警惕的審查。」

他相對呼籲制訂更具前瞻性的監管。他指出，已成為許多銀行問題的持有到期債券，其實是在現行規則高評級的政府債務；而且最近的壓力測試並沒有計入利率的快速上升。

戴蒙寫道，「這並不是要免除銀行管理層的責任，只是表示這對許多業者來說不是最好的時刻。當市場、評級機構和存款人關注這些因素時，所有這些相互衝突的因素都變得至關重要。」

他建議監管應該「少一些學術性，多一些合作性」，政策制訂者應該更加警惕可能將某些金融服務推向非銀行機構和所謂的影子銀行。