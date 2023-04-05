〈美股盤後〉銀行危機恐遠未結束 道瓊收黑近200點

銀行危機恐遠未結束，市場情緒不佳，道瓊指數週二 (4 日) 收黑近 200 點，標普 500 指數走低近 0.6%，終結連續四個交易日的升勢，那斯達克指數挫逾 0.5%，費城半導體指數瀉 1.81%，延續第二個交易日跌勢。

第一共和銀行、聯信銀行 (Comerica) 等區域銀行領跌金融股，此前摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在最近致股東的年度信函中表示，銀行危機遠未結束，而金融危機的影響該行業的動盪可能會持續數年。

此外，考量全球經濟放緩對原油需求影響，能源股回吐前一日漲幅。工業股也表現亦敬陪末座，投行 Baird 研判，美國小型銀行佔商業房地產貸款 70%，連帶開拓重工、聯合租賃的建築活動都可能受到影響。

數據方面，美國 2 月 JOLTS 職位空缺數由 1056.3 萬回落至 993.1 萬，遠低過預期 1040 萬，為 2021 年 5 月以來首次低於 1000 萬，凸顯勞動力市場放緩跡象，有望舒緩聯準會升息預期的壓力。

分析師認為，隨著經濟放緩，公司可能會裁員，聯準會可能考慮在下次利率會議上暫停升息，但前提是即將發布的非農就業報告出現實質性疲軟，而且 3 月份美國消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨更低的跡象。

政經消息，美國財政部長葉倫透露，美國國稅局 (IRS) 本週將公布 800 億美元的支出計畫，推出歷來最重大改革，期望加強稅局執法及優化評稅工作。

《華爾街日報》報導，中國反壟斷部門正在放緩審批美企收購案件，反擊美對中祭出的晶片出口禁令。影響波及英特爾收購以色列晶片製造商 Tower Semiconductor、美商邁凌科技 (MaxLinear) 以 38 億美元收購快閃記憶體控制晶片廠「慧榮科技」(SIMO) 等交易。

美國前總統川普週二在紐約曼哈頓首次出庭應訊，庭審紀錄顯示，川普對 34 項涉及偽造商業記錄有關的重罪指控均不認罪。川普結束庭訊後，將回到佛州並在海湖莊園發表談話。

美股週二 (4 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊以工業、能源和材料類股領跌，僅 4 大板塊收紅，公用事業表現最佳。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.50%；Meta (META-US) 上漲 0.77%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.34%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.017%。

道瓊成分股以開拓重工領跌。開拓重工 (CAT-US) 下跌 5.4%；3M (MMM-US) 下跌 2.22%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.12%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.93%；Nike (NKE-US) 上漲 1.66%。

費半成分股幾乎盡墨。美光 (MU-US) 下跌 3.93%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.83%；AMD (AMD-US) 下跌 0.71%；應用材料 (AMAT-US) 下 " 跌 1.80%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.04%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.96%。

台股 ADR 僅中華電信一枝獨秀 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.72%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.84% 。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.32% 至每股 165.63 美元。韓媒報導，全球個人電腦 (PC) 市況嚴重低迷，MacBook 需求明顯放緩，蘋果在 2023 年初已停止 M2 系列晶片的生產。

福特汽車 (F-US) 小漲 0.32% 至每股 12.72 美元。福特汽車宣布美國第一季銷量成長約 10%，主要受惠於關鍵的 F 系列皮卡和 Bronco SUV 的熱賣。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 暴跌 23.48% 至每股 3.91 美元。AMC 優先股 (APE-US) 飆升逾 13% 至每股 1.68 美元。根據週一提交的一份法庭文件顯示，AMC 已同意就將其優先股 (APE-US) 轉換為普通股的訴訟達成和解。

英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 旗下英國維珍軌道 Virgin Orbit (VORB-US) 血崩逾 23% 至每股 0.51 美元。維珍軌道週二聲請破產保護，尋求出售該公司資產，並解雇幾乎所有的員工。

空頭襲擊之下，C3.ai (AI-US) 暴跌 26.34% 至每股 24.95 美元，創該股上市以來最慘單日表現。C3.ai 因受惠於聊天機器人 ChapGPT 引發的人工智慧 (AI) 熱潮，其股價今年初以來已上漲超過 125%，不過，放空機構 Kerrisdale 行政總裁 Sahm Adrangi 週二在一封信函中，指控 C3.ai 存在「嚴重的會計和披露問題」。

美國醫療保健大廠大廠「嬌生」(Johnson & Johnson) (JNJ-US) 收紅 1.05% 至每股 158.49 美元，盤後股價續漲近 3%。嬌生已提議在未來 25 年內支付近 90 億美元，解決其北美面臨的數千起訴訟，這些訴訟聲稱其嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品會致癌。

經濟數據

美國 2 月 JOLTS 職位空缺數報 993.1 萬，預期 1040 萬，前值 1056.3 萬。

美國 2 月工廠訂單月增率報 -0.7%，預期 -0.4%，前值 -2.1%。

華爾街分析

道明證券駐紐約資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示：「投資人應繼續警惕銀行壓力的跡象，預計市場參與者會對負面經濟消息做出過度反應。」

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O"Reilly 指出：「我們對經濟表現持觀望態度，更高利率開始對經濟造成影響，有足夠多的問題讓我們相對謹慎，但我們還沒有徹底投降。」

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 預測：「隨著公司試圖捍衛利潤並應對經濟放緩的狀況，裁員腳步將會加快，我認為聯準會不會在 5 月或此後的任何時間升息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

