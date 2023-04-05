美股重點新聞摘要2023年04月05日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率決議

美國 2 月貿易收支

美國 3 月 ADP 小非農新增就業、ISM 非製造業指數

WSJ：中國抗美新武器 放緩審批美企收購案

《華爾街日報》週二 (4 日) 報導，中國國家市場監督管理總局 (SAMR) 正在放緩審批美企收購案件，反擊美對中祭出的晶片出口禁令。閱讀全文...

瑞銀併瑞信案獲歐盟暫時許可 傳英國央行也開綠燈

瑞銀 (UBS) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 的併購案，在周二 (4 日) 獲得歐盟反壟斷機構的暫時許可，與此同時，傳出英國央行 (BOE) 也已批准瑞銀收購瑞信的英國業務。閱讀全文...

金磚國家醞釀 8 月公開新貨幣計畫 挑戰美元地位

區塊鏈媒體 Bitcoin.com、印度媒體日前報導，俄羅斯國家杜馬 (即下議院) 副主席 Alexander Babakov 宣稱，金磚國家 (巴西、俄羅斯、印度、中國、南非) 正在討論創建某種金磚貨幣，可能是某種數位貨幣，預定在 8 月的金磚國家高峰會中討論。閱讀全文...

美國 2 月 JOLTS 職位空缺數近 2 年首度低於 1000 萬 遠低於預期

美國 2 月職位空缺數近兩年來首次低於 1000 萬，代表 Fed 減緩勞動市場的努力的確已產生一些影響。閱讀全文...