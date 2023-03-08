沃爾瑪財務長：5年後更多獲利來自服務、廣告銷售

沃爾瑪 (WMT-US) 財務長周二 (7 日) 表示，未來更多獲利可能來自 Walmart.com 網站廣告銷售，以及向商家收取的網路商城上架費和運送費，而非來自其 1 萬家門市的商品銷售。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 在 Raymond James Conference 大會上表示，目前沃爾瑪整體獲利大部分來自美國實體店，但 5 年後沃爾瑪對美國實體店的依賴會下降，因為會有來自其他成長更快的業務的營收。

Rainey 提道，服務方面是沃爾瑪高利潤、成長較快的業務，例如在 Walmart.com 上向第三方商家收取的費用，沃爾瑪將訂單運送給購物者所得的分潤，以及廣告商在沃爾瑪成長中的零售媒體業務中投放的廣告費用。經時間推移，服務方面將改變沃爾瑪損益表的組成方式。

自亞馬遜 (AMZN-US)、Target (TGT-US)、沃爾瑪等零售商，乃至於特易購 (Tesco) 等雜貨商，這些企業都積極努力吸引大型廣告商將廣告投放至自家網站。亞馬遜近期披露，第四季廣告業務營收達 116 億美元。

沃爾瑪的零售媒體業務於 2021 年更名為 Walmart Connect，可供各大品牌在沃爾瑪美國商店投放廣告，且可使用其購物者數據來提高廣告效果，即使在非屬沃爾瑪的網站和 app 上也是如此。

該零售媒體業務自此快速成長，1 月 31 日止的全財年銷售額上升近 30%，達 27 億美元。第四季廣告銷售年增 41%。

Rainey 表示，沃爾瑪也一直重金投資在 Walmart.com 上建立第三方市場，目前沃爾瑪電子商城上提供 4 億種以上的產品。

Rainey 補充，若網站流量越高，就會有更多廣告商願意花錢投放廣告，廣告利潤率通常在 70% 到 80% 之間。相比之下，沃爾瑪最近一財年的利潤下降近 1 個百分點，達 24.1%。