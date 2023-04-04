資金無以為繼 維珍軌道公司在美聲請破產保護

由於未能獲得資金維持營運，維珍軌道公司 (VORB-US) 周二 (4 日) 在美國申請第 11 章破產保護。

這家總部位於加州的衛星發射公司已向位於德拉瓦州的美國破產法院提交申請，並希望出售其資產。

維珍軌道公司 CEO 哈特 (Dan Hart) 在上周的全體會議上告訴員工，該公司將「在可預見的未來」將停止營運。該公司還將解雇幾乎所有員工。

哈特在周二發表聲明表示：「雖然我們已做出巨大努力來解決我們的財務狀況並獲得額外融資，但我們最終必須做對業務最有利的事情。」

他指出，「我們相信在繼續出售公司的過程中，這個團隊創造的尖端發射技術將對買家產生廣泛的吸引力。現階段我們認為第 11 章流程代表了確定和完成高效和價值最大化銷售的最佳途徑。」

維珍軌道表示，它將專注於迅速結束其出售過程，以確定公司的未來。

該公司表示，來自 Virgin Investments 的承諾使該公司能夠透過「債務人資產」融資獲得 3160 萬美元的新資金。這種方式被稱為 DIP 融資，指的是為已申請第 11 章破產保護以允許其繼續營運的企業提供資金。

維珍軌道公司開發出一種系統，使用改裝過的 747 噴氣式飛機，在飛行途中從飛機機翼下方投射火箭，將衛星送入太空。

該公司的上次任務在飛行中途失敗，發射過程中出現問題，導致火箭無法進入軌道而墜入大海。

維珍軌道公司是少數幾家使用私營酬載火箭成功進入軌道的美國火箭公司之一。自 2020 年以來，它一共發射了 6 次任務，成功 4 次，失敗 2 次。

它幾個月來一直在尋找新資金，大股東布蘭森 (Richard Branson) 不願為公司提供更多資金。

布蘭森於 2017 年創立這家公司，擁有 75% 的股份。阿布達比主權財富基金 Mubadala 持有 18% ，為第二大股東。

該公司於 2021 年開始商業服務，並在透過 SPAC 合併後開始在納斯達克證券交易所公開交易。這筆交易使該公司當時估值接近 40 億美元。

目前情況截然不同。根據周一 (3 日) 的收盤價，維珍軌道公司市值只剩下約 6500 萬美元。