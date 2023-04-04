推特藍鳥Logo遭柴犬圖取代 狗狗幣一度漲逾30%

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 一直都是加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin) 的擁護者。近日，馬斯克還將推特官網的經典「藍鳥」圖標，改換成狗狗幣的柴犬圖案，此舉也讓狗狗幣價格一度飆漲逾 30%。

在推特官網更替 LOGO 圖案不久後，特斯拉創辦人、推特執行長馬斯克推文證實已兌現承諾，將推特 LOGO 更換，把舊的推特藍鳥圖換成狗狗幣的柴犬表情圖，不過該圖只會出現在一些推特用戶面前。

馬斯克是著名的狗狗幣支持者，特斯拉於 2021 年底也開始在其網站上接受狗狗幣付款，允許在特定產品付款。馬斯克也曾還暗示 SpaceX 可能很快會接受 DOGE 付款。

他在入主推特後，有報導稱，為了幫助推特創造新的收入來源，推特已開始申請監管許可，並設計在系統上引入支付功能所需的軟體。

消息人士表示，推特的一個團隊還在創建一個保險庫，用於安全地儲存支付系統收集的用戶數據。

馬斯克在去年的財報電話會議上表示，特斯拉依舊持有狗狗幣，沒有進行任何出售，馬斯克也表示，他個人持有狗狗幣。隨著馬斯克不斷加持，目前狗狗幣是第八大最有價值的加密貨幣，市值超過 130 億美元。