不到收購價一半 馬斯克透露推特市值僅200億美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克去年以 440 億美元收購推特。不過，據馬斯克近日發布的公司內部信件，推特如今的市值僅 200 億美元，不及收購價一半。

馬斯克在給員工的信中公布了新的股票薪酬 (stock compensation) 計畫，將會發放獎酬股票來留住人才，預期將會依公司估值 200 億美元作為計算基礎。與馬斯克去年的收購價相比，估值如同腰斬。

同時他也透露，該公司將有劇烈的轉變，像是裁員或是更多刪減支出等，以免於破產。馬斯克說道:「推特將會快速轉型。」

不過，馬斯克對於推特的未來仍抱持樂觀態度，他預估未來該公司估值有望高過 2500 億美元，意味著員工現在領到的股票有望獲利 10 倍。

自從馬斯克入主推特後，陸續進行了幾次整頓，該公司市值一路下跌。馬斯克本人也曾說，在他接手推特後，不少廣告商選擇離開推特平台，以致於面臨倒閉危機。

如今馬斯克所估算的 200 億美元推特市值，僅略高於 Snapchat 的母公司 Snap(SNAP-US)，市值約為 180 億美元。據推特先前最後一次的公開資訊，該公司每日活躍用戶約 2 億 378 萬人。

馬斯克月初曾表示，推特已將其預估的 2023 年非債務支出自 45 億美元減少至 15 億美元，這係因削減其雲端服務開銷 40%，並關閉一個資料中心。此外，推特已裁員數千名員工。由於推特一直積極削減成本，馬斯克預估現金流有機會在下一季轉正。

自去年馬斯克先生大舉收購推特以來，已經進行了多輪裁員和自願離職計畫，馬斯克在去年 12 月曾表示，推特員工人數已從先前的 7500 人減少到約 2,000 人。