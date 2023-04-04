〈陸港盤後〉半導體板塊走強 網路安全概念等表現活躍

滬指週二 (4 日) 盤中震盪上揚，重返 3300 點上方，深成指小幅走低，創業板指走弱。

滬指收漲 0.49% 報 3312.56 點，深成指收跌 0.25% 報 11859.49 點，創業板指下跌 0.76% 報 2421.65 點，兩市全日成交額合計人民幣 1 兆 3246 億元，再度創下年內新高，「北向資金」淨賣出 36.51 億元。

半導體、晶片類股再度走強，而港口、釀酒、銀行、券商、保險等族群上揚，汽車、家居、化工、地產、有色、電力等類股走弱，CPO 概念、信創、網路安全、中字頭概念股等個股則表現活躍。

香港恒生指數週二下跌 0.66% 或 134.59 點，報 20274.59 點。恒生科技指數下跌 1.61% 或 69.1 點，報 4233.42 點。

中信證券表示，在基本面、估值、風險偏好上修的市場環境中，A 股有望在 4 月打開全年第二個關鍵做多機會，財報業績驅動將會取代主題炒作，成為階段性主線。

中金則是建議投資人持續關注經濟復甦主線，如消費板塊中的食品飲料、家電家居、醫藥等，成長板塊則應重點關注高階製造，同時，人工智慧 (AI) 領域近期關注度仍高，新產業趨勢催化下有望維持活躍，但估值抬升和交易集中也同時帶來波動風險。若是未來經濟復甦優於預期，產業基本面可能再度重於主題性。