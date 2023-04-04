華為分紅人民幣720億元 員工每人可均分50萬元

華為於週二 (4 日) 公布，計畫向股東分配股利約人民幣 720 億元，持股員工約 14 萬人，相當於每人均分約人民幣 50 萬元。

華為在北京金融資產交易所的官網刊登了 2022 年度配股的公告，內容顯示，該公司擬向股東分配股利約人民幣 720 億元，較上一年同期增加約人民幣 105.51 億元。

據華為財報，截至去年 12 月 31 日，華為員工持股計畫參與人數為 142,315 人，皆為華為在職員工或退休保留人員，以此計算，相當於員工每人均分 50 萬元。

其中，任正非作為自然人股東也持有華韋股份，同時也參與了員工持股計劃。截至去年底，任正非的總出資占公司總股本約 0.73%。

公告中也指出，上述的股利分配是公司正常的利潤分配，對公司的生產經營、財務情況及償債能力並無不利影響。

先前，華為常務董事會就曾在公司內部的論壇公布，2022 年虛擬受限股每股分紅為 1.61 元，較 2021 年的 1.58 元略為增加。不過每股價值 7.85 元保持不變。

據上月底華為公佈的 2022 年財報，2022 年營收僅增 0.9%，但淨利潤大減 68.7%，創歷史新低。華為財務長孟晚舟表示，主要是整體利潤下滑以及加大研發，總體經營業績「符合預期」。

此孟晚舟表示，2022 年淨利潤達到了一個歷史低點，而盈利下滑原因主要是整體經營利潤下滑，以及研發投入加大，總體經營業績符合預期，財務狀況持續穩健，淨現金餘額可以支撐大部分商業計畫。