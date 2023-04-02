〈觀察〉沖壓件廠新產能今年陸續到位 鎖定半導體及車用需求

沖壓件廠持續擴產以掌握龐大市場商機，百容 (2483-TW)、鉅祥 (2476-TW)、佳穎 (3310-TW) 加碼投資兩岸的新產能，都將在今 (2023) 年陸續開出，所看中的無非在半導體及車用市場需求的成長，大力進行投資擴大市占率。

其中，由百容投資近 30 億元在台中工業區新廠量產規模最大，將在第二季完工並完成搬遷進入量產，百容著眼未來幾年半導體應用成為成長主軸，目前產品結構中，半導體應用占比已達 40% 以上。

百容 2021 年完成在大陸深圳生產線的遷廠，在大陸生產線的分工將把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由安徽滁州廠生產，而半導體導線架等則全數在蘇州相城廠生產，原有深圳公司則轉型成買賣、服務據點。百容主管指出，整體市場需求下滑走勢，由去年第四季延續至今，目前只有步進馬達的產品需求略見回升，其他產品仍在消化庫存中。

而百容在台中工業區的新廠興建案，整體投資規模達到 27.51 億元，已完成建廠並取得使用執照，日本進口大型沖壓機具到位，也在第一季的淡季加速建置產能，迎接市場需求的復甦。

佳穎在台灣桃園觀音工業區投資近 2.5 億元建新廠，今年下半年開出新產能，規劃產能一年可增加最高 5 億元營收。

就佳穎現有產能來看，包括在桃園大園、中國大陸的華東昆山廠及華南東莞廠。佳穎營收來看，以複合式模具爲主要技術生產的車用連接器排針、模內點焊、模內鉚合端子，埋入射出件、車用五金件的營收比重最高，其次是消費電子沖壓件，半導體、光電導線架應用業務部門，由於目前產能受限且已滿載生產。

佳穎現有沖壓機台數 120 台，分布以中國大陸 75% 產能最高。佳穎最新選擇在桃園觀音工業購置土地、廠房興建新廠，也是看好高附加價值訂單的增加，以及觀音工業區具備製程污水的排放的處理能力。佳穎看好半導體應用業務發展，規劃將進一步獨立成子公司，尋求更多發展空間。

至於鉅祥也有新投資案，透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠，新廠投資案因疫情受到延宕，但工程確定展開並將在 2023 年第四季完工，有助銜接現有的深圳鉅寶廠產能。

鉅祥在中國大陸投資的深圳鉅寶廠，成立近 20 年，在現有的租用面臨租期不確定及房東頻頻要求漲租下，在惠州取得逾 4000 坪建廠土地，並決定透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠。

鉅祥中國惠州廠將在今年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。鉅祥在車用鏡頭模組產品的規格上，已從 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上，雖然鏡頭必須外購，但由於開模速度快，且有車載實驗室設備，因此有利發展鏡頭模組，目前積極耕耘 Tier1 廠，主要出貨 PDI 及 AM 市場，並看好產品銷售持續成長。

另外，為因應電鍍需求成長及降低成本，鉅祥也尋找合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。