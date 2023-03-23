泰宗反覆性泌尿道感染新藥 年底完成三期臨床收案

泰宗 (4169-TW) 今年將擴大研發支出，推進旗下新藥與創新醫材的開發進度，其中反覆性泌尿道感染新藥 U101，正在台灣進行三期臨床試驗，預計年底前完成收案 348 人。

泰宗研發的預防反覆性泌尿道感染新藥 U101，為全球首個非抗生素的藥物療法；主要是膀胱內層的 GAG、多醣蛋白物質保護層被破壞，尿液中的刺激物或細菌直接影響真皮層，造成泌尿道感染，若半年內發生 2 次或 1 年 3 次，就能視為反覆性泌尿道感染。

據統計，國內有嚴重反覆性泌尿道感染患者約 35 萬人，輕症者近 100 萬人；歐美、亞洲等地也分別約 1700 萬、5560 萬名病患。

除了新藥 U101 外，泰宗旗下 CatCHimera B 肝肝癌術後術復發檢測平台去年 5 月完成收案後，已有 95% 的病患完成追蹤，預計今年 7 月進行最後一位病患追蹤後即完成整個臨床試驗，此臨床試驗成果將在今年 11 月的美國肝病年會 (AASLD) 上發表。

泰宗推進新藥與醫材進度外，本業產品銷售方面，取得 Ronkyla 溶脂注射劑台灣總經銷代理權後，結盟連鎖醫美診所通路共同行銷，搶攻國內龐大的微整形市場商機，推升前 2 月營收來到 1.36 億元，年增 35.29%，預期與連鎖型醫美診所擴大合作下，可望加速銷售成長力道。

泰宗受惠新一代關節內注射劑與婦科腹腔手術用防沾黏凝膠銷售不俗，推升去年營運三率三升，稅後純益 1827 萬元，年增 875%，每股純益 0.38 元。董事會也決議擬配發股利 0.34 元，其中股票股利 0.306 元、現金股利 0.034 元。