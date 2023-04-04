〈Q2產業前瞻〉PCB廠Q2能見度低 靠汽車板及低軌衛星板訂單支撐

PCB 產業產能利用率自 2022 年第四季開始明顯下滑，且今年在第一季仍受到消費性電子去化庫存的不利影響，產能利用率並未見回升，迄今的訂單能見度不高，大型 PCB 廠對第二季業績表現無過多樂觀看法，而相對穩定的則是在汽車及低軌衛星的應用端 PCB。

華通 (2313-TW)2023 年 1 月及 2 月的實際營收都在 50 億元之下，3 月營收也難有樂觀預期，而過去 PCB 廠在第二季因工作天數的增加而有較佳的營收表現慣性，但 2023 年第二季恐怕難以見到，也就是說，整體上半年就是個「淡」字。

不過，法人預期，華通今年呈先蹲後跳。低軌衛星和美系客戶筆電新訂單，是華通 2023 年上半年淡季營運的重要支撐，同時，對華通而言，來自中國自有品牌手機板訂單，可能在第二季略有回溫。

而健鼎 (3044-TW) 今年所看好的應用端產品在汽車及伺服器應用，健鼎目前在汽車板的庫存持續獲得去化，但在目前因 ChatGPT、AI 應用對來自伺服器板則的訂單期待，健鼎則認為伺服器因重新設計所觸發的訂單，預估要到第三季才會明顯醱酵。

健鼎第一季以降載、去化庫存以維持獲利競爭力，目前認為 2023 年第二季營收持平於第一季，但並不排除有較首季微增的機會。

在目前整體終端消費市場在通膨、去化庫存同時，PCB 廠如欣興 (3037-TW) 仍指目前市場能見度低，並且鼓勵員工多多休假，並且指望 AI 及 HPC 的需求儘快出現。