美股重點新聞摘要2023年04月04日

今日操盤前瞻

澳洲央行 4 月利率決議

美國 2 月工廠訂單、JOLTs 職位空缺數

Fed「鷹王」布拉德：油價上漲讓打擊通膨的工作更困難

有「鷹王」之稱的聯聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 減產令人意外，隨之而來的油價上漲，將讓聯準會 (Fed) 打擊通膨的工作更具挑戰性。閱讀全文...

美頁岩油商難補 OPEC + 供應缺口 葉倫批減產恐破壞抗通膨努力

分析師和產業人士表示，即使去年的豐厚獲利帶來充裕現金，美國頁岩油商也不太可能透過提高產能來彌補 OPEC + 減產所致的供應缺口。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周一 (3 日) 批評 OPEC + 的舉動毫無建設性，可能傷害到美國在打擊通膨方面的努力。閱讀全文...

Rivian 指今年仍可望達成生產 5 萬輛電動車目標

電動車製造商 Rivian Automotive (RIVN-US) 周一 (3 日) 表示，其第 1 季交車量符合預期，並可望在 2023 年生產 50000 輛電動車。閱讀全文...

瑞士檢察官調查瑞信收購案 以查明是否涉及犯罪

瑞士信貸收購案再遇波折，瑞士總檢察長辦公室周日 (2 日) 表示，已經針對瑞銀 (UBS) 收購瑞信的交易啟動調查，以查明是否存在犯罪行為。閱讀全文...