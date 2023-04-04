〈貴金屬盤後〉OPEC意外減產不利經濟前景 黃金期貨收盤登上2000美元大關 

黃金期貨周一 (3 日) 收盤站上每盎司 2000 美元大關，主因是沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國家組織和夥伴國 (OPEC+) 周末意外宣布 5 月起每日減產逾 100 萬桶，令人擔憂高通膨將更持久，並對經濟前景和央行政策帶來不確定性，美元和美債殖利率雙雙走低並提振金價。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 14.20 美元或 0.7%，報每盎司 2000.40 美元，是 3 月 10 日以來最高收盤價。黃金 3 月共上漲 8.1%，第 1 季共上漲 8.8%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，包括上月銀行業風暴在內的重大事件持續帶來衝擊，並讓投資人感到緊張，如今 OPEC + 出人意表的決定，讓黃金再度吸引通膨避險買盤。

Moya 解釋，黃金周一開低走高，OPEC + 意外減產原本帶動美元升值，但交易員很快意識到，如果油價不斷上漲，最終只會有壞結果。「避險需求似乎居高不下，對黃金是好消息」。

國際油價周一大漲超過 6%，儘管仍比 12 個月前低了 19%。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3% 至 102.17，稍早盤中曾漲至 103 以上。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 認為，黃金收盤突破 2000 美元之後，將帶動空頭回補買盤，並讓價格進一步漲至 2120 美元。

他分析，黃金目前動能和信心都偏多頭，除非本周五公布的 3 月非農就業報告非常強勁，才可能讓黃金被拋售，復活節前的新數據是關鍵。

美國周一公布，3 月 ISM 製造業指數從前月的 47.7 下降到 46.3，創 2020 年 5 月來最低，顯示信貸緊縮之際，美國製造業景氣難以恢復成長。

數據公布後，美債殖利率加速下滑，助長黃金需求。

美元和美債殖利率下滑時，黃金魅力相對提升。由於黃金以美元計價，美元走軟代表海外買家買進成本變低，而且黃金本身不孳息，殖利率下滑意味著持有黃金的機會成本變低。

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