快觸底或將重摔？原油價格已跌至技術關鍵水準

油價大幅下跌，目前已到技術面的十字路口，下一步將是石油期貨和石油股投資人的大關鍵。

WTI 原油期貨自本月初銀行業風暴出現前的水準一路下滑約 9%，至今每桶約 72 美元，因銀行業風暴令投資人擔憂貸款和支出將放緩，而這將減少對石油的需求。

與 2022 年每桶超過 100 美元的油價峰值相比，迄今油價已下跌 41%。最初因俄烏戰爭導致價格飆升，但此後各國央行升息，削減了石油需求。

石油價格來到關鍵水準處，若跌破 70 美元的低位區域，那麼恐迎接更大下行空間，倘若能攀升到該領域上方，意味著原油自 2020 年初低點以來可望守住更大的上升趨勢。

宏觀風險顧問公司技術策略長 John Kolovos 上周報告指出，若原油自 70 美元低位區域往上攀，將是油價正要觸底的初步跡象。

偏低的 70 美元價位確實是技術關鍵點。WTI 原油自 2021 年底以來，到今年之前從未見此低價水準，當時，價格一直穩定在 70 美元至 75 美元的區域，直到俄羅斯入侵烏克蘭，導致油價在 2022 年 2 月飆升。

持續走低意味著油價可能跌破 65 美元區域，這是近年來買家曾踏進的下一個區間，若跌破 65 美元，下一個關鍵支撐位將落在 40 美元左右。

對於以能源行業交易所交易基金衡量的石油股而言，若石油股跌破關鍵支撐價位，石油價格必須經歷不小的下跌。

石油股交易的強度超出大眾預期。能源精選產業 SPDR ETF (XLE-US) 自本月初銀行業恐慌潮前的水準，迄今僅下跌 9% 至 79 美元，剛好符合原油價格的跌幅。

理論上來說，石油股下跌速度應較油價下跌快速，因為生產商有很多固定成本，所以當其銷售額隨油價下跌而下降時，利潤下降就更快。

但石油股卻沒有比油價下跌速度還快，這係因石油股已經很便宜了。根據 FactSet，該 ETF 的交易價格約預估本益比 9，遠低於過去 10 年出現多次的 15 上下預估本益比。這是為何該 ETF 價格可能守住偏低 70 美元範圍或 60 美元偏高領域的原因，這是過去 10 年買家買進的價位範圍。

投資人對購買石油股仍有一定的興趣，因為石油公司仍持續透過派發股息和執行庫藏股的方式，向股東返還大量現金。根據 22V Research 的數據， S&P 500 指數內的能源公司明年預計派發的股息和執行庫藏股的金額，約占該產業總市值的 10%。

相較於殖利率不到 4% 的 10 年期美國公債，石油股的現金回報率高出許多。即使油價下滑，適度挫傷能源公司的收益，但石油公司仍會按股價向股東返還相當數量的現金。然而，原油價格需要保持在 65 美元區域上方，現金回報才能保持強勁。

能源投資者將密切關注原油價格，若油價跌破下一個支撐位，石油股也可能跟著跌破。