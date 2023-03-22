Panera Bread讓會員試用亞馬遜手掌辨識科技

Panera Bread 正在聖路易斯試用亞馬遜 (AMZN-US) 的手掌掃描技術，為客戶提供一種更快的方式來連接他們的會員卡和支付。

這家麵包咖啡連鎖店長期以來一直被認為是餐飲界的科技領導者，是最新一家使用亞馬遜稱為 Amazon One 技術的餐廳。它已經在亞馬遜旗下的數十家全食超市、Amazon Go 商店以及一些體育場館和競技場採用。

Panera 擁有 2000 多家分店，其會員計畫擁有超過 5200 萬會員，這對 Amazon One 來說是個巨大的擴張機會。

目前剛起步的 Panera 規模還很小，在其家鄉聖路易斯只有兩家直營店試行這項技術。

Panera 數位長漢森 (George Hanson) 表示：「我們認為支付加上會員卡可以為我們咖啡館的客人開啟真正個性化、溫馨和高效體驗的秘訣。」

他指出，Panera 希望在未來幾個月內將測試範圍擴大到 10 到 20 家以上的餐廳，其中包括一些由加盟商經營的餐廳。

手掌掃描儀位於餐廳收銀台附近。若要使用它們，客戶需將他們的會員卡帳戶聯接到 Amazon One，這種操作可以在家中或餐廳內進行。他們還需要為其帳戶開啟會員卡識別和支付。

亞馬遜因使用生物識別技術而遭到消費者和隱私專家的強烈反對。一位 Amazon Go 客戶上周四 (16 日) 在紐約提起訴訟，指控該零售商違反了紐約市的法律；該法律要求業者張貼標誌，告知客戶正在使用面部識別。

安全專家警告，即使是手掌掃描也可能存在風險，因為該數據儲存在雲端。去年 3 月，科羅拉多州的紅岩圓形劇場在隱私保護團體敦促其重新考慮後停用 Amazon One。

但漢森表示，Panera 選擇亞馬遜的技術有三個原因：它是非接觸式的，客戶必須自主選擇加入，並且不能僅憑手掌識別一個人。

這也是亞馬遜與大型餐飲公司的第二次技術合作。從 2021 年底開始它就以其 Amazon Go 無收銀員技術與星巴克 (SBUX-US) 一起開設外帶咖啡館。與 Panera 一樣，這家咖啡連鎖店一直在尋找新的方式，讓顧客能夠快速方便地領取食物和飲料。