升息頂峰將至 專家剖析新時代投資密碼

為了抑制高通膨，美國聯準會去 (2022) 年開始啟動升息循環，市場預估，今 (2023) 年可望達到升息頂峰，展望未來，該如何布局呢？專家認為，現階段全球央行依然以抗通膨為首重，預估今年降息機率不高，故美元有機會維持續強格局；債市宜以穩健優先，股市則可逢低布局，尤其歷史經驗顯示，景氣燈號連三藍之後，是長線投資台股的不錯買點。

近期銀行頻傳爆雷事件，在通膨率仍高掛之際，全球央行今年正面臨抗通膨與金融危機的拉鋸戰，加上經濟衰退警鐘響，此時局下，該如何穩健布局，備受投資人關注。也因此，鉅亨網 3 月 30 日舉辦「強美元升息 風暴會再次來襲?」論壇，邀請台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道、FXTM 富拓大中華區首席市場分析師楊傲正等兩位專家，剖析未來投資展望及策略。

抗通膨、避免銀行連環爆 孰優先？

美國聯準會 (Fed) 自去年 3 月以來至今，總計升息 19 碼，將聯邦基準利率由趨近於零，大幅拉升逾 4%。由於通膨漸從高點滑落，Fed 也已經開始放緩升息步伐，升息循環終將進入尾聲，加上銀行恐潛藏系統性風險，市場因而樂觀期待，今年降息有望。不過，吳孟道、楊傲正均認為，機率恐怕不高！

照片:(FXTM 首席市場分析師 - 楊傲正 Channel)

楊傲正指出，目前主 Fed 的利率政策風向球，與市場預期大相逕庭，Fed 認為通膨有效降溫為首要，續採鷹派做法；市場則認為經濟衰退與金融風險升溫，有機會降息。也因兩方看法不一致，使得 3 月金融市場劇烈震盪。

楊傲正分析，美國通膨率雖已從 9% 降至 6%，但仍遠高於 2% 理想目標，也因此，Fed 擔憂貨幣緊縮政策太早退場，恐將重蹈 1970 年代停滯性通膨覆轍，通膨仍高高掛，經濟陷入大蕭條。所以，Fed 主席鮑爾一再重申今年不會降息，且可以提高利率至超過市場預期水準。故全球央行現階段仍以抗通膨為優先，順序高於銀行系統性風險。

反觀市場看法，卻是截然不同，認為銀行及經濟風險應該優於抗通膨考量，因為一旦金融危機席捲而來，將加深經濟衰退機率，促使各央行不得不降息因應。因此，市場並不相信 Fed 的利率調整步伐，認為今年有機會降息，Fed 至年底有可能會降息 3 碼，將利率降至 4% 左右。

照片:(台經院 研究六所所長 - 吳孟道)

吳孟道進一步指出，Fed 升息循環終結有兩大觀察重點，一物價必須有明顯回落，而非高檔反覆震盪，至少要看到實質利率為正，短期個人消費支出物價指數 (PCE) 要回落到 4% 以下；二是要看到就業市場冷卻、失業率明顯攀升，因為觀察過去歷史經驗，每次衰退都會伴隨大量失業，Fed 才會開始轉為降息。

就目前環境來看，楊傲正認為，近期銀行爆雷多半是自身問題，未來銀行是否會因為升息使然，再度爆發大規模的金融危機，仍言之過早。故在 Fed 以通膨為首要敵人，銀行風險仍可控的立場之下，今年降息機率恐不高。

利率將維持高檔 美元可望續強

過去一年來，Fed 強勢升息之下，美元走強，非美貨幣則是集體跳水。然而，隨著通膨降溫，Fed 也開始放緩升息步伐，未來美元是否仍能維持強勢格局呢？吳孟道認為，此波美元走勢與 Fed 利率決策息息相關，由於升息雖近尾聲，但 2023 年恐看不到 Fed 降息，利差因素仍將繼續支撐美元走勢。

由於市場鴿聲嘹亮，美元指數已自高點滑落，回到 101~102 區間，楊傲正指出，目前美元指數關鍵價位為 98~99，若能守住此區間，美元仍將維持上漲格局，有機會回到 105~109。反之，若跌破 98，則須重新檢視美元今年走勢。

非美貨幣表現方面，歐元關鍵價位為 1.10 大關卡，是今年 1 月最高位置，若能突破此價位，歐元兌美元可望回到 1.12；若無法突破，則下看 1.05，再進一步跌破 1.05，就有可能回到 1.02。英鎊則從去年 11 月至今，持續維持橫盤整理格局，目前關鍵價位為 1.24~1.25，若突破此區間，出頂後再次回落，有可能回到 1.18~1.2。

至於日圓表現，由於全球主要央行中，唯有日本央行續採行貨幣寬鬆政策，因此，市場皆關注日本央行新總裁植田和男上任後，現行貨幣政策是否會有所轉變。過去兩個月來，美元兌日圓遊走於 126~137 區間，目前關鍵價位為 126~130，若能守住，有機會回到 135~137，若無法守住，有可能跌至 120。

股債布局訣竅筆記起來！

高速升息之下，企業借貸成本大增，尤其是高成長的科技產業深受影響，也因此，Fed 去年開始啟動升息循環，全球股市大幅跳水，美股三大指數甚至曾一度陷入熊市。隨著升息接近尾聲，未來股市表現如何？

吳孟道認為，無論是經濟成長率、全球進出口動能，均顯示今年景氣陰霾壟罩，短期內恐難見到曙光，因此，投資布局上，短期宜居高思危，若是長期投資角度，則可以考慮進場。以台股來說，根據過去歷史經驗顯示，景氣燈號連三藍之後布局台股，持有半年及一年的平均報酬分別為 3.1% 及 20.9%。故現階段投資台股，短線雖有風險，但長線可能是不錯買點。

美股方面，楊傲正認為，過往受惠於低利率環境，企業融資容易，可以帶動營收及獲利快速成長，股價估值因而節節攀升；然而 Fed 高速升息之下，企業營運因此而受創，股價慘遭下修，尤其是高成長的科技股，更是災情慘重。不過，今年受到升息尾聲激勵，美股開始回升，尤其是市場樂觀看待通膨，加上銀行存在系統性風險，加深 Fed 降息的可能性，故近期美股大幅上揚。

不過，楊傲正也提醒，企業股價表現仍視實際經濟成長、營收多寡而定，而利率水準關乎企業借貸成本，進而影響獲利表現，倘若 Fed 一直維持不降息，長期而言，企業獲利恐受到衝擊，美股依然有回落的可能性，值得留意。而美股三大指數中，那斯達克 100 指數的關鍵價位為 12,800，為去年 9 月以來的高點，是參考的主力位置，一旦突破此價位，那指 100 上看 13,500~13,600。

債市方面，利率大幅上揚，雖然債券息收甜美，債市價格卻是跌得鼻青臉腫。不過，隨著升息終點將近，債市開始反彈，迎來最美好的投資時刻。吳孟道指出，美林投資時鐘顯示，現在正處於成長放緩、通膨下降階段，投資佈局應是防禦高於攻擊，亦即價值型資產優於成長型資產，故現金及債券是首選；產業可留意醫藥、能源與公用事業，避開資訊科技與通訊服務。值得注意的是，矽谷、瑞信、德意志等銀行事件衝擊，恐仍未完全消散，須慎防違約風險，債市投資宜以穩健為優先考量。

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