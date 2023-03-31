道明證券：銀行業倒閉打開潘朵拉盒子 美經濟將硬著陸

道明證券 (TD Securities) 策略師 Priya Misra 表示，最近美國的銀行接連倒閉，打開了潘朵拉的盒子，因為銀行資產負債表上的巨大窟窿並沒有消失。

在周四 (30 日) 接受媒體採訪時，Misra 指出了矽谷銀行的影響，這家銀行的倒閉在過去幾周引發了銀行股的大幅拋售。

Misra 表示，儘管矽谷銀行倒閉帶來的一些市場波動已經減緩，但資本壓力並沒有消失，因為銀行投資組合中的資產已經大幅貶值。

「我認為你打開了潘朵拉盒子，銀行的資產負債表上有大量未實現損失」。她表示，銀行可能需要出售資產或籌集資金，這將影響放貸標準。

在銀行收緊貸款和信貸條件下，很容易讓經濟放緩，考慮到當前的經濟背景，這將帶來更大的麻煩。此前，由於美國聯準會激進收緊貨幣以控制通膨，專家們一直警告，這可能造成過度收緊政策，導致經濟陷入衰退。

聯邦基金利率目前為 4.75-5%，為 2007 年以來最高。經濟學家表示，矽谷銀行的倒閉加劇了緊縮，這意味著銀行業動盪增加了經濟衰退的風險。

Misra 表示，一直為經濟提供緩衝的消費者儲蓄池也在縮減，這使美國更容易受衰退影響。

她表示，在貸款條件收緊的影響開始體現在經濟數據之前，政策制定者不太可能降息。「市場將不得不習慣一個反應不夠快的聯準會，這絕對會導致硬著陸，關鍵是這種情況什麼時候發生，聯準會什麼時候能做出反應。」