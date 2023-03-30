S3 Partners：3月放空全球銀行帳面獲利達143億美元

根據分析公司 S3 Partners 的數據，由於美國中型銀行矽谷銀行的倒閉引發整個行業的反響，空頭交易商在 3 月從對全球銀行股的放空押注中獲得 143 億美元的帳面利潤。

S3 Partners 周三 (29 日) 表示，3 月全球銀行業的新空頭部位增加了 11.4%，或 128 億美元；股票價格下跌調整後的總賣空部位達到 1097 億美元。

約 75% 的放空交易發生在美國、加拿大和歐洲的銀行股中。

標普 500 銀行指數在 3 月下跌了 19%，即將創下 2020 年 3 月以來最差單月表現，因為美國地區銀行業的動盪引發可能擴散的擔憂。

根據 S3 Partners 的數據，全球銀行股的放空回報率為 17.2%，平均空頭部位為 824 億美元。

S3 Partners 表示，本月銀行業每放空一支股票可獲利 78%，每 1 美元可獲利 97%。

然而，自上周以來，銀行股顯示出回穩跡象，美國地區銀行 First Citizens BancShares 周一 (27 日) 收購了倒閉的矽谷銀行資產，這是對飽受打擊的銀行業的信任投票。

標普 500 銀行業指數周五從 2 年多低點反彈 6.5%。

不包括 SVB Financial Group 和 Signature Bank NY Bank，銀行業放空者自 3 月 23 日以來減少了 4.5%，回吐了 5.87 億美元的 3 月獲利。

S3 總經理杜山紐斯基 (Ihor Dusaniwsky) 表示：「如果其他地區銀行的價格上漲趨勢繼續下去，應該會出現空頭回補，因為放空者急於實現部分按市值計算的獲利。」

當放空者因股票價格上漲而急於退出放空押注時，它會將價格推得更高，從而導致軋空走勢。